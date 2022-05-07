Росія вдарила ракетами по одному з міст Полтавської області

Сьогодні, 7 травня російські війська вдарили ракетами по місту Карлівка Полтавської області. Ворог влучив в обʼєкт інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

"Російський ворог ударив ракетами по Карлівці - приліт в обʼєкт інфраструктури. Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюємо", - написав він.

Нагадаємо, 3 травня ввечері Україна зазнала найпотужнішої ракетної атаки з початку війни.

Додамо, раніше стало відомо, що з початку повномасштабного вторгнення російські війська випустили по Україні 2014 ракет. Бойові літаки ворога 2682 рази залітали на українську територію

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