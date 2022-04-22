Россия убивает украинцев оружием, которое получила от Франции в обход санкций в 2015, - Подоляк

"Маленькое авто французской марки. Семья пыталась эвакуироваться, но была убита по дороге извергами из России. Была убита, как установлено сейчас, из французского оружия, проданного в обход санкций в 2015-м. Каждый в ЕС, кто пытается заигрывать с Россией, должен видеть результат своих действий", - пишет Подоляк.

Гражданские были убиты из БМД-4, которую позже захватили наши защитники в качестве трофея. Боевая машина производилась и стала на вооружение в 2015-2016 годах, уже после того, как на Россию наложили ответные санкции, которые запрещали продавать агрессору военные технологии.

Компоненты и технологии для этой системы проданы России одной из французских компаний.