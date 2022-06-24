Россия целит по западному оружию, но не может попасть, - Reuters

Россияне пытаются нанести удар по западному оружию, которое поступает в Украину, но пока им это не удается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Россия пытается, но не может нацелиться на западное оружие, поступающее в Украину, включая системы большей дальности, которые, как надеется Киев, будут иметь решающее значение на поле боя", - говорится в сообщении.
Такую информацию агентству Reuters предоставил чиновник Министерства обороны США.
Напомним, США готовят вторую партию ракетных систем HIMARS для Украины.
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