Россия требовала от Китая расширить помощь. Пекин не пошел против санкций, - WP

По данным китайских источников издания, российские официальные лица выдвигали все более отчаянные просьбы об усилении поддержки во время обсуждений с Пекином в последние недели.

Москва призывала оправдать свое заявление о "безграничном" партнерстве, сделанное за несколько недель до начала войны в Украине.

"Китай ясно изложил свою позицию по ситуации в Украине и по санкциям против России. Мы понимаем затруднительное положение (Москвы). Но мы не можем игнорировать нашу собственную ситуацию в этом диалоге. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа", - ответил он.

Запросы России включают в себя сохранение "торговых обязательств", подписанных до вторжения 24 февраля в Украину, а также финансовую и технологическую поддержку, которая в настоящее время санкционирована США и другими странами.

По словам китайских и американских официальных лиц, Пекин не ожидал, что российско-украинская война будет длиться 4 месяца. Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам придумать способы помочь России финансово, но без нарушения санкций.

Но и этого будет недостаточно для российской стороны, считает высокопоставленный американский чиновник.

Официальный представитель США заявил, что Китай пытался найти "другие возможности" (дипломатическим путем и посредством совместных военных учений), чтобы поддержать Россию.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай из-за санкций вынуждены использовать усложненную логистику для транспортировки нефти. Страны перезагружают нефтепродукты в море.

Также стоит напомнить, что после начала полномасштабной войны в Украине китайские компании начали покупать больше российской нефти с огромными скидками.

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