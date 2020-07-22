В РФ заявили, что решение Рады о местных выборах противоречит минским соглашениям

В РФ считают, что в постановлении Рады есть противоречащие "Минску" условия
Представитель России на переговорах по Донбассу в Минске Борис Грызлов заявил, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов 25 октября противоречит минским соглашениям. Якобы, в документе есть условия, которые идут вразрез с договоренностями.
Об этом сообщает ТАСС.
Грызлов заявил, что обсуждение любых вопросов в политической, экономической и гуманитарной сферах "в условиях, когда высший законодательный орган Украины принял решения, исключающие урегулирование конфликта на основе минских соглашений, лишены всякого смысла".
"Речь идет о постановлении Верховной рады от 15 июня о проведении местных выборов, в котором, в качестве условий проведения выборов на Донбассе, выдвинуты условия, прямо противоречащие минским соглашениям", - добавил Грызлов.
Напомним, 15 июня украинский парламент проголосовал за назначение местных выборов на 25 октября 2020 года.
Депутаты также поддержали закон, которым предусматривается невмешательство районов в бюджеты общин.
РБК-Украина писало, по каким правилам будут проходить местные выборы в этом году.