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В РФ заявили, что решение Рады о местных выборах противоречит минским соглашениям

Москва, Россия, Среда 22 июля 2020 21:50
В РФ заявили, что решение Рады о местных выборах противоречит минским соглашениям
Фото: Борис Грызлов (er.ru)
Автор: Роман Калиниченко

В РФ считают, что в постановлении Рады есть противоречащие "Минску" условия

Представитель России на переговорах по Донбассу в Минске Борис Грызлов заявил, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов 25 октября противоречит минским соглашениям. Якобы, в документе есть условия, которые идут вразрез с договоренностями.

Об этом сообщает ТАСС.

Грызлов заявил, что обсуждение любых вопросов в политической, экономической и гуманитарной сферах "в условиях, когда высший законодательный орган Украины принял решения, исключающие урегулирование конфликта на основе минских соглашений, лишены всякого смысла".

"Речь идет о постановлении Верховной рады от 15 июня о проведении местных выборов, в котором, в качестве условий проведения выборов на Донбассе, выдвинуты условия, прямо противоречащие минским соглашениям", - добавил Грызлов.

Напомним, 15 июня украинский парламент проголосовал за назначение местных выборов на 25 октября 2020 года.

Депутаты также поддержали закон, которым предусматривается невмешательство районов в бюджеты общин.

РБК-Украина писало, по каким правилам будут проходить местные выборы в этом году.

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