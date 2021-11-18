Россия в ТКГ снова призвала Украину к прямому диалогу с ОРДЛО
Глава российской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов заявил, что Украина должна как можно скорее начать переговоры с "властями" оккупированного Донбасса. В частности, что касается политического урегулирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"Мы еще раз призываем украинскую делегацию как можно скорее начать переговоры по всеобъемлющему политическому урегулированию в соответствии с минскими соглашениями непосредственно с Донецком и Луганском для скорейшего наступления мира на юго-востоке Украины", - заявил Грызлов.
Напомним, накануне МИД России опубликовал свой проект итогового документа нормандской встречи министров, в котором Москва навязывает Киеву прямой диалог с "республиками" Донбасса.
При этом в переписке с МИД Германии и Франции российская сторона критикует их позицию насчет того, что это неприемлемые для Украины требования.