ru ua
Чт, 18 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Росія в ТКГ знову закликала Україну до прямого діалогу з ОРДЛО

Новость на русском →
Москва, Четвер 18 листопада 2021 14:34
Росія в ТКГ знову закликала Україну до прямого діалогу з ОРДЛО Фото: глава російської делегації в ТКГ Борис Гризлов (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Глава російської делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Борис Гризлов заявив, що Україна має якомога швидше почати переговори з "владою" окупованого Донбасу. Зокрема, що стосується політичного врегулювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Ми ще раз закликаємо українську делегацію якомога швидше почати переговори щодо всеосяжного політичного врегулювання відповідно до мінських угод безпосередньо з Донецьком і Луганськом для якнайшвидшого настання миру на південному сході України", - заявив Гризлов.

Нагадаємо, напередодні МЗС Росії опублікував свій проект підсумкового документа нормандської зустрічі міністрів, в якому Москва нав'язує Києву прямий діалог з "республіками" Донбасу.

При цьому в листуванні з МЗС Німеччини та Франції російська сторона критикує їхню позицію щодо того, що це неприйнятні для України вимоги.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ДНР ЛНР Контактна група
NEWS
Розстріл Майдану. Суд дозволив допит по відеозв'язку втікачів-беркутівців
Розстріл Майдану. Суд дозволив допит по відеозв'язку втікачів-беркутівців
DAILY
Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну