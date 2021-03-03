Россия в ТКГ обвинила Украину в эскалации на Донбассе

Российская Федерация считает, что украинская сторона якобы свела к нулю согласованные ранее гарантии безопасности. И обвиняет Киев в эскалации конфликта на Донбассе.

По его словам, на заседании ТКГ обсуждались последние нарушения режима тишины. Он также отметил, что это якобы "целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти".

Напомним, ранее глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что Россия должна выполнять все договоренности, согласованные в рамках нормандского и минского форматов. По его словам, именно это является ключевым фактором продвижения мирного процесса.

Кроме того, сегодня он отреагировал на заявление боевиков на Донбассе о том, что они будут первыми наносить удары по огневым точкам украинских военных. Кравчук расценил это как угрозу российской стороны в одностороннем порядке сорвать перемирие.