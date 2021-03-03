Росія в ТКГ звинуватила Україну в ескалації на Донбасі

Російська Федерація вважає, що українська сторона нібито звела до нуля раніше погоджені гарантії безпеки. І звинувачує Київ у ескалації конфлікту на Донбасі.

За його словами, на засіданні ТКГ обговорювалися останні порушення режиму тиші. Він також зазначив, що це нібито "цілеспрямовані дії, вчинені за наказом української влади".

Нагадаємо, раніше голова української делегації Леонід Кравчук заявив, що Росія повинна виконувати всі домовленості, погоджені в рамках нормандського і мінського форматів. За його словами, саме це є ключовим чинником просування мирного процесу.

Крім того, сьогодні він відреагував на заяву бойовиків на Донбасі про те, що вони будуть першими наносити удари по вогневих точках українських військових. Кравчук розцінив це як загрозу російської сторони в односторонньому порядку зірвати перемир'я.