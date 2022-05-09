Россия своими действиями в Украине копирует нацистов, - министр обороны Великобритании

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в своей речи утром 9 мая намерен заявить, что президент России Владимир Путин и власти страны своими действиями в Украине копируют нацистов времен Второй мировой войны и узурпировали память о победе над нацистской Германией.

"Их незаконное вторжение в Украину, удары по ни в чем не повинным гражданам и их домам, массовое зверство, в том числе преднамеренное зверство в отношении женщин и детей - это все разрушает память о принесенных жертвах и репутацию, которую Россия когда-то имела в мире", - говорится в речи министра.

Текст речи выступления Уоллеса был разослан ведущим медиа днем 8 мая. По мнению Уоллеса, профессиональных солдат ужасает поведение российской армии, которая постоянно бомбит гражданское население, и при этом никак не может достичь поставленных перед ней целей.

"Мало того, что они в нарушение всех норм вторглись и совершают военные преступления, так еще и их командование настолько подвело своих солдат", - скажет Бен Уоллес.