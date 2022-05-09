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Россия своими действиями в Украине копирует нацистов, - министр обороны Великобритании

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Лондон, Понедельник 09 мая 2022 05:32
Россия своими действиями в Украине копирует нацистов, - министр обороны Великобритании Флаг Великобритании (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в своей речи утром 9 мая намерен заявить, что президент России Владимир Путин и власти страны своими действиями в Украине копируют нацистов времен Второй мировой войны и узурпировали память о победе над нацистской Германией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Их незаконное вторжение в Украину, удары по ни в чем не повинным гражданам и их домам, массовое зверство, в том числе преднамеренное зверство в отношении женщин и детей - это все разрушает память о принесенных жертвах и репутацию, которую Россия когда-то имела в мире", - говорится в речи министра.

Текст речи выступления Уоллеса был разослан ведущим медиа днем 8 мая. По мнению Уоллеса, профессиональных солдат ужасает поведение российской армии, которая постоянно бомбит гражданское население, и при этом никак не может достичь поставленных перед ней целей.

"Мало того, что они в нарушение всех норм вторглись и совершают военные преступления, так еще и их командование настолько подвело своих солдат", - скажет Бен Уоллес.

Ранее министр обороны Великобритании заявил, что его страна поддержит Финляндию и Швецию в случае нападения России. Он также добавил, что Британия будет придерживаться такой позиции, где бы ни находились две страны в процессе подачи заявок вступления в НАТО.

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