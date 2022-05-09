Росія своїми діями в Україні копіює нацистів, - міністр оборони Великобританії

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес у своїй промові вранці 9 травня має намір заявити, що президент Росії Володимир Путін і влада країни своїми діями в Україні копіюють нацистів часів Другої світової війни та узурпували пам'ять про перемогу над нацистською Німеччиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

"Їх незаконне вторгнення в Україну, удари по ні в чому не винним громадянам і їх домівках, масове звірство, в тому числі навмисне звірство щодо жінок і дітей - це все руйнує пам'ять про принесені жертви й репутацію, яку Росія колись мала у світі", - йдеться в промові міністра.

Текст промови виступу Уоллеса був розісланий ведучим медіа днем 8 травня. На думку Уоллеса, професійних солдатів жахає поведінка російської армії, яка постійно бомбить цивільне населення, і при цьому ніяк не може досягти поставлених перед нею цілей.

"Мало того, що вони в порушення всіх норм вторглися і скоюють військові злочини, так ще і їх командування настільки підвело своїх солдатів", - скаже Бен Уоллес.