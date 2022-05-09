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Росія своїми діями в Україні копіює нацистів, - міністр оборони Великобританії

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Лондон, Понеділок 09 травня 2022 05:32
Росія своїми діями в Україні копіює нацистів, - міністр оборони Великобританії Прапор Великобританії (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес у своїй промові вранці 9 травня має намір заявити, що президент Росії Володимир Путін і влада країни своїми діями в Україні копіюють нацистів часів Другої світової війни та узурпували пам'ять про перемогу над нацистською Німеччиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Їх незаконне вторгнення в Україну, удари по ні в чому не винним громадянам і їх домівках, масове звірство, в тому числі навмисне звірство щодо жінок і дітей - це все руйнує пам'ять про принесені жертви й репутацію, яку Росія колись мала у світі", - йдеться в промові міністра.

Текст промови виступу Уоллеса був розісланий ведучим медіа днем 8 травня. На думку Уоллеса, професійних солдатів жахає поведінка російської армії, яка постійно бомбить цивільне населення, і при цьому ніяк не може досягти поставлених перед нею цілей.

"Мало того, що вони в порушення всіх норм вторглися і скоюють військові злочини, так ще і їх командування настільки підвело своїх солдатів", - скаже Бен Уоллес.

Раніше міністр оборони Великобританії заявив, що його Країна підтримає Фінляндію і Швецію в разі нападу Росії. Він також додав, що Британія буде дотримуватися такої позиції, де б не знаходилися дві країни в процесі подачі заявок вступу в НАТО.

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