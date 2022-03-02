Россия стягивает войска к Киеву. В Буче и Гостомеле продолжались бои, - Кличко

Россия продолжает атаковать столицу Украины и стягивает войска. В населенных пунктах Буча и Гостомель продолжались активные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко .

"Враг стягивает силы все ближе к столице. Ночью обстреливал Белую Церковь, продолжались бои в Буче и Гостомеле. Мы готовимся и будем оборонять Киев", - заявил Кличко.

Глава столицы призвал киевлян не покидать дома и не поддаваться панике. Кроме того, Кличко напомнил, что враг ведет информационную войну, поэтому распространяет большое количество фейков.