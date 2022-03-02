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Россия стягивает войска к Киеву. В Буче и Гостомеле продолжались бои, - Кличко

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Киев, Среда 02 марта 2022 11:48
Россия стягивает войска к Киеву. В Буче и Гостомеле продолжались бои, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия продолжает атаковать столицу Украины и стягивает войска. В населенных пунктах Буча и Гостомель продолжались активные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Враг стягивает силы все ближе к столице. Ночью обстреливал Белую Церковь, продолжались бои в Буче и Гостомеле. Мы готовимся и будем оборонять Киев", - заявил Кличко.

Глава столицы призвал киевлян не покидать дома и не поддаваться панике. Кроме того, Кличко напомнил, что враг ведет информационную войну, поэтому распространяет большое количество фейков.

Напомним, что в результате атаки на телебашню в Киеве разрушена административное здание.

Также вчера российские оккупанты обстреляли мемориальный комплекс Бабий Яр.

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