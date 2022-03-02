Росія стягує війська до Києва. В Бучі і Гостомелі тривали бої, - Кличко

Росія продовжує атакувати столицю України і стягує війська. У населених пунктах Буча та Гостомель тривали активні бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка .

"Ворог стягує сили все ближче до столиці. Вночі обстрілював Білу церкву, тривали бої в Бучі й Гостомелі. Ми готуємося і будемо обороняти Київ", - заявив Кличко.

Голова столиці закликав киян не покидати домівки та не піддаватися паніці. Крім того, Кличко нагадав, що ворог веде інформаційну війну, тому розповсюджує велику кількість фейків.