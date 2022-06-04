Россия стягивает резервы для наступления возле Изюма и Славянска, - Генштаб

Российские войска в Харьковской области стягивают свои резервы для наступления в направлении Изюма и Славянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что на Слобожанском направлении противник продолжает концентрировать свои резервы. Он попытается продолжить наступление в направлении Изюма, Барвенково и Славянска.

Напомним, по оценкам американского Института изучения войны (ISW), из-за некомпетентных командиров была уничтожена почти вся 35-я общевойсковая армия. Силы противника провели неудачные штурмы к юго-востоку и юго-западу от Изюма и к западу от Лимана. Теперь они вряд ли смогут значительно продвинуться к Славянску.

Кроме того, Генеральный штаб ВСУ рассказал, готовится ли Россия к повторному наступлению на север Украины.

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