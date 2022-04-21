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Россия стягивает резервы для наступления на Донбасс: появились спутниковые снимки

Фото: российскую технику стягивают для наступления на Донбасс (facebook com mod mil rus)
Автор: Александр Мороз

Российская армия продолжает стягивать резервы для наступления на Донбасс. В частности, зафиксированы сотни единиц военной техники недалеко от границы с Украиной в Белгородской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

"На снимках сделанных вчера, 20 апреля, видны сотни единиц боевой техники в районе поселка Солоты Валуйского района Белгородской области", - отметил он.

Фото: спутниковые снимки (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что на востоке украинскую армию ждут ожесточенные бои с российскими силами не только на Донбассе, но и в Харькове.

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