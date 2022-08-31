Россия может столкнуться с острым дефицитом снарядов и техники к концу года, - СМИ

По информации издания, за полгода войны расход вооружений и военной техники РФ стал огромным. Управляемых ракет уже сейчас осталось очень мало, артиллерийские снаряды и бронетехника могут исчерпаться к концу года.

Такая ситуация, в частности, возникла из-за санкций, которые препятствуют полноценному производству вооружений в стране-агрессоре и восполнению запасов.

В The Insider отмечают, что за 6 месяцев с начала войны против Украины Россия "должна была израсходовать не менее 7 млн снарядов". И это без учета потерь в результате ударов ВСУ по складам боеприпасов.

"При сохранении интенсивности войны на нынешнем уровне, Москва уже к концу 2022 года столкнется с настоящим снарядным голодом и в целях экономии вынуждена будет сокращать использование артиллерии", - рассказывают в издании.

При этом еще одной существенной проблемой для российских оккупантов стал износ стволов, который наблюдается на российской артиллерии и танках. Таким образом, по данным The Insider, износ приведет к резкому снижению эффективности артиллерии.

В издании добавляют, в это же время существует дефицит дальнобойных ракет. Исправить его увеличением производства не удастся по двум причинам: из-за санкций и низкой производительности труда.

При этом похожая ситуация и с бронетехникой, которая, по прогнозам автора материала, должна будет уйти на ремонт к концу 2022 года "при условии, что не будет уничтожена".

В авиации ситуация у россиян "на первый взгляд лучше", но они, как и раньше, не смогут вести полномасштабную воздушную кампанию, добавляют в The Insider.