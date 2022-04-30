Россия столкнулась с нехваткой высокоточных ракет, - Financial Times

Как информирует издание, ссылаясь на слова одного из западных чиновников, дефицит вызван как "качеством их промышленной базы", так и санкциями, которые были введены против РФ из-за ее полномасштабного вторжение в Украину.

"Их запасы ограничены, они истощаются, и мы видим, что им приходится перемещать ракеты "Калибр" с других стратегических направлений, где они могут храниться. Это свидетельствует о том, что их запасы высокоточного оружия сокращаются", - описал ситуацию собеседник издания.

При этом, как рассказал другой источник FT, большинство российских ракетных атак на нынешнем этапе войны сосредоточено в восточной части Донбасса и Мариуполе, а сами обстрелы носят "тупой, а не высокоточный" характер.

"Мы думаем, что это говорит о проблемах, с которыми россияне сталкиваются с пополнением высокоточных боеприпасов", - сказал чиновник.

Напомним, ранее военные эксперты назвали причины, почему Россия наносит ракетные удары по тыловым украинским городам.

Также эксперты рассказали, когда закончатся ракетные удары по Украине.

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