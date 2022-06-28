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Россия может стать еще большей угрозой для безопасности Европы, - глава армии Британии

Фото: Главнокомандующий армией Великобритании Патрик Сандерс (gov.uk)
Автор: Валерия Полищук

Россия будет представлять еще большую угрозу для Европы после войны против Украины. Великобритания должна действовать быстро, чтобы убедиться, что она не будет втянута в войну.

Об этом заявил Главнокомандующий армией Великобритании Патрик Сандерс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Позвольте мне внести ясность: британская армия мобилизуется не для того, чтобы спровоцировать войну. Она мобилизуется, чтобы предотвратить войну", - пояснил он.

Генерал заявил, что за все годы службы в армии он не видел такой явной угрозы принципам суверенитета, демократии и свободы жить без страха перед насилием.

Главнокомандующий заявил, что британская армия будет играть свою роль вместе со своими союзниками в Украине.

"Проще говоря, угроза изменилась, и, поскольку угроза изменилась, мы будем меняться вместе с ней. Моя задача - создать лучшую армию из возможных. Мы не знаем, чем закончится война в Украине, но в большинстве сценариев Россия будет представлять еще большую угрозу европейской безопасности после Украины, чем до нее", - сказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал Россию крупнейшей террористической организацией мира.

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