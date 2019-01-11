Росія стає причиною військових конфліктів, - Наєв

Фото: Сергій Наєв (facebook.com UkrainianLandForces)

Режим Володимира Путіна намагається відволікти громадян від постійно зростаючої політичної та економічної кризи

Росія стає причиною соціальних проблем і військових конфліктів. Про це заявив командуючий Операції об’єднаних сил (ООС) генерал Сергій Наєв, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв’ю виданню Wiener Zeitung.

Він зазначив, що режим Володимира Путіна намагається відволікти громадян від постійно зростаючої політичної та економічної кризи, втручаючись у справи інших країн або захоплюючи їх.

"Там, де з'являється Росія, виникають економічні та соціальні проблеми, військові конфлікти та конфронтації. Я не думаю, що я повинен нагадувати про те, що режим Путіна стає все більш агресивним по відношенню до Європи", - сказав він.

Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак заявив, що загрози з боку Російської Федерації на суходільному кордоні й на Азові досі зберігаються. За словами Поторака, РФ зосередила потужне угруповання військ в окупованому Криму.

Повідомлялось, що заступник держсекретаря Сполучених Штатів з політичних питань Девід Гейл під час візиту до Німеччини 11 січня обговорить триваючу агресію Росії проти України. У Берліні Гейл також обговорить з колегами енергетичну безпеку, згубний вплив Ірану в Європі і на Близькому Сході та необхідність сприяння миру і стабільності на Західних Балканах.