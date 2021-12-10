Россия и США проведут новые консультации по безопасности в январе

Российская Федерация и США в ближайшее время проведут очередные консультации по стратегической стабильности. Они запланированы на январь 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

"Пока дат конкретных нет. Я предполагаю, что это (новый раунд консультаций, - ред.) состоится в течение января", - заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, по результатам этого диалога стороны могут наработать документ для замены Договору о стратегических наступательных вооружениях.

"Уже 5 февраля будущего года пройдет первый год пятилетнего продления. Уже запущен диалог по стратегической стабильности, результатом которого, как мы надеемся, станет заключение документа или серии документов, позволяющих найти правильную замену этому договору о СНВ, истекающему уже через 4 с небольшим года", - добавил он.