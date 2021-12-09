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Байден позвонил Зеленскому после разговора с Путиным: первые подробности

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Четверг 09 декабря 2021 20:57
Байден позвонил Зеленскому после разговора с Путиным: первые подробности Фото: президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 9 декабря, президенты Соединенных Штатов и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский начали разговор. Он происходит после переговоров Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение корреспондента CNN в Twitter.

"Защищенный разговор президента Байдена с президентом Украины Зеленским начался в 13:34 по времени восточного побережья (20:34 по киевскому времени) согласно Белому дому", - написала она.

Отметим, что ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщал, что разговор двух лидеров состоится около 19:30.

Добавим, что сегодня перед разговором Байден и Зеленский участвовали в саммите "За демократию"

Напомним, что 7 декабря Байден и Путин провели переговоры в видеоформате. Разговор длился более двух часов, во время которого, в частности, поднимался вопрос угрозы российского вторжения в Украину.

Кроме того, в ходе переговоров Байден предупредил Путина, что Россия столкновения с мощными экономическими санкциями и другими мерами со стороны США и партнеров в случае вторжения в Украину.

Добавим, что Зеленский положительно оценил разговор президентов США и России. Глава государства пообещал прокомментировать подробности после беседы с американским лидером.

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