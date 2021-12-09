Байден позвонил Зеленскому после разговора с Путиным: первые подробности
В четверг, 9 декабря, президенты Соединенных Штатов и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский начали разговор. Он происходит после переговоров Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение корреспондента CNN в Twitter.
"Защищенный разговор президента Байдена с президентом Украины Зеленским начался в 13:34 по времени восточного побережья (20:34 по киевскому времени) согласно Белому дому", - написала она.
Отметим, что ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщал, что разговор двух лидеров состоится около 19:30.
Добавим, что сегодня перед разговором Байден и Зеленский участвовали в саммите "За демократию"
Напомним, что 7 декабря Байден и Путин провели переговоры в видеоформате. Разговор длился более двух часов, во время которого, в частности, поднимался вопрос угрозы российского вторжения в Украину.
Кроме того, в ходе переговоров Байден предупредил Путина, что Россия столкновения с мощными экономическими санкциями и другими мерами со стороны США и партнеров в случае вторжения в Украину.
Добавим, что Зеленский положительно оценил разговор президентов США и России. Глава государства пообещал прокомментировать подробности после беседы с американским лидером.