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Россия о США в "Нормандии": мы не против, но не понимаем их роли

Автор: Дмитрий Кузнецов

Замглавы министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не против подключения США к нормандскому формату. При этом дипломат заявил, что Москва не понимает роль Вашингтона в переговорном процессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Мы не против этого (присоединения США к нормандскому формату - ред.)", - цитирует агентство Рябкова.

По его словам, российская сторона не совсем понимает с какими предложениями США могут прийти в нормандский формат. Дипломат также добавил, что Россия не очень представляет себе, готовы ли американцы требовать от Украины выполнения минских соглашений.

Напомним, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал условие для включения США в нормандский формат.

Отметим, у президента Украины Владимира Зеленского выступили за любые форматы переговоров с Россией.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиНормандский формат