Россия о США в "Нормандии": мы не против, но не понимаем их роли

Замглавы министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не против подключения США к нормандскому формату. При этом дипломат заявил, что Москва не понимает роль Вашингтона в переговорном процессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

"Мы не против этого (присоединения США к нормандскому формату - ред.)", - цитирует агентство Рябкова.

По его словам, российская сторона не совсем понимает с какими предложениями США могут прийти в нормандский формат. Дипломат также добавил, что Россия не очень представляет себе, готовы ли американцы требовать от Украины выполнения минских соглашений.