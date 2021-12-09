ru ua
Чт, 09 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия о США в "Нормандии": мы не против, но не понимаем их роли

Новина українською →
Москва, Четверг 09 декабря 2021 18:59
Россия о США в "Нормандии": мы не против, но не понимаем их роли Фото: замминистра иностранных дел России Сергей Рябков (facebook com MIDRussia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Замглавы министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не против подключения США к нормандскому формату. При этом дипломат заявил, что Москва не понимает роль Вашингтона в переговорном процессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Мы не против этого (присоединения США к нормандскому формату - ред.)", - цитирует агентство Рябкова.

По его словам, российская сторона не совсем понимает с какими предложениями США могут прийти в нормандский формат. Дипломат также добавил, что Россия не очень представляет себе, готовы ли американцы требовать от Украины выполнения минских соглашений.

Напомним, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал условие для включения США в нормандский формат.

Отметим, у президента Украины Владимира Зеленского выступили за любые форматы переговоров с Россией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Нормандский формат
NEWS
Есть три нюанса. Тысячу за вакцинацию пока получат не все: что нужно для участия
Есть три нюанса. Тысячу за вакцинацию пока получат не все: что нужно для участия
DAILY
"Нафтогаз" идет на биржу. Как и где будут продавать газ украинской добычи
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Нафтогаз" идет на биржу. Как и где будут продавать газ украинской добычи