Росія ПРО США в "Нормандії": ми не проти, але не розуміємо їх ролі

Заступник голови міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Росія не проти підключення США до нормандського формату. При цьому дипломат заявив, що Москва не розуміє роль Вашингтона в переговорному процесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".