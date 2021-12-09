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Росія ПРО США в "Нормандії": ми не проти, але не розуміємо їх ролі

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Москва, Четвер 09 грудня 2021 18:59
Росія ПРО США в "Нормандії": ми не проти, але не розуміємо їх ролі Фото: заступник Міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков (facebook com MIDRussia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Заступник голови міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Росія не проти підключення США до нормандського формату. При цьому дипломат заявив, що Москва не розуміє роль Вашингтона в переговорному процесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Ми не проти цього (приєднання США до нормандського формату - ред.)", - цитує агентство Рябкова.

За його словами, російська сторона не зовсім розуміє з якими пропозиціями США можуть прийти в нормандський формат. Дипломат також додав, що Росія не дуже уявляє собі, чи готові американці вимагати від України виконання Мінських угод.

Нагадаємо, раніше представник Кремля Дмитро Пєсков назвав умова для включення США в нормандський формат.

Зазначимо, у президента України Володимира Зеленського виступили за будь-які формати переговорів з Росією.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Нормандський формат
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