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Россия срывает договоренности о допуске омбудсменов к политзаключенным, - Геращенко

НовостиОбщество    26.06.2018 - 22:12
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Сегодня в РФ Денисовой отказали во встрече с политзаключенным Сущенко

Отказ уполномоченному Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой в свидании с незаконно осужденным украинцем Романом Сущенко свидетельствует о сознательном намерении со стороны России сорвать договоренности президентов о допуске омбудсменов к заключенным. Об этом заявила первый заместитель председателя Рады Ирина Геращенко в Facebook.

"Омбудсвумену Л.Денисовой в очередной раз отказано во встрече с Р.Сущенко. РФ сознательно срывает договоренности президентов и игнорирует тот факт, что Путин гарантировал украинскому уполномоченному доступ к политзаключенным", - написала Геращенко.

По ее словам, украинские власти часто обвиняют в недостаточно активной борьбе за освобождение заложников.

"Какие еще факты нужно, чтобы самые критики власти убедились в полной невменяемости Кремля, который блокирует освобождение заложников и политзаключенных, доступ к ним?", - подытожила она.

 

Обмудсвумен Л. Денисовій вчергове відмовлено в зустрічі з Р. Сущенком. РФ свідомо зриває домовленості президентів і...

Опубліковано Iryna Gerashchenko Вівторок, 26 червня 2018 р.

Напомним, сегодня, 26 июня, в России отказали Денисовой во встрече с Сущенко в тюрьме Лефортово в Москве.

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Теги публикации: Ирина Геращенко, Российская Федерация, омбудсмен, Денисова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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