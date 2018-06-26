Россия срывает договоренности о допуске омбудсменов к политзаключенным, - Геращенко

Сегодня в РФ Денисовой отказали во встрече с политзаключенным Сущенко

Отказ уполномоченному Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой в свидании с незаконно осужденным украинцем Романом Сущенко свидетельствует о сознательном намерении со стороны России сорвать договоренности президентов о допуске омбудсменов к заключенным. Об этом заявила первый заместитель председателя Рады Ирина Геращенко в Facebook.

"Омбудсвумену Л.Денисовой в очередной раз отказано во встрече с Р.Сущенко. РФ сознательно срывает договоренности президентов и игнорирует тот факт, что Путин гарантировал украинскому уполномоченному доступ к политзаключенным", - написала Геращенко.

По ее словам, украинские власти часто обвиняют в недостаточно активной борьбе за освобождение заложников.

"Какие еще факты нужно, чтобы самые критики власти убедились в полной невменяемости Кремля, который блокирует освобождение заложников и политзаключенных, доступ к ним?", - подытожила она.

Обмудсвумен Л. Денисовій вчергове відмовлено в зустрічі з Р. Сущенком. РФ свідомо зриває домовленості президентів і... Опубліковано Iryna Gerashchenko Вівторок, 26 червня 2018 р.

Напомним, сегодня, 26 июня, в России отказали Денисовой во встрече с Сущенко в тюрьме Лефортово в Москве.