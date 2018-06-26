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Інтерв'ю

Росія зриває домовленості про допуск омбудсменів до політв'язнів, - Геращенко

НовиниСуспільство    26.06.2018 - 22:12
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Сьогодні в РФ Денисовій відмовили у зустрічі з політв'язнем Сущенко

Відмова уповноваженому Верховною радою з прав людини Людмилі Денисовій у побаченні з незаконно засудженим українцем Романом Сущенко свідчить про свідомий намір з боку Росії зірвати домовленості президентів про допуск омбудсменів до ув'язнених. Про це заявила перший заступник голови Ради Ірина Геращенко в Facebook.

"Омбудсвумену Л. Денісовій вчергове відмовлено у зустрічі з Р. Сущенком. РФ свідомо зриває домовленості президентів і ігнорує той факт, що Путін гарантував українському уповноваженому доступ до політв'язнів", - написала Геращенко.

За її словами, українську владу часто звинувачують у недостатньо активній боротьбі за звільнення заручників.

"Які ще факти потрібно, щоб самі критики влади переконалися в повній неосудності Кремля, який блокує звільнення заручників і політв'язнів, доступ до них?", - підсумувала вона.

 

Обмудсвумен Л. Денисовій вчергове відмовлено в зустрічі з Р. Сущенком. РФ свідомо зриває домовленості президентів і...

Опубліковано Iryna Gerashchenko Вівторок, 26 червня 2018 р.

Нагадаємо, сьогодні, 26 червня, в Росії відмовили Денисовій у зустрічі з Сущенком у в'язниці Лефортово в Москві.

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Теги публікації: Ірина Геращенко, Російська Федерація, омбудсмен, Денисова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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