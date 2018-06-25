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Россия сознательно финансирует терроризм, - Климкин

НовостиПолитика    25.06.2018 - 12:27
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

С октября 2017 примерно 58 украинцев были арестованы на территории России и в Крыму по политическим мотивам

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Российская Федерация (РФ) сознательно финансирует терроризм и участвует в пытках. Об этом министр сообщил на совместном открытом брифинге о преступлениях Российской Федерации, а также ее оккупационной администрации на временно оккупированных территориях Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

"Очень важно понять истинные истории. Накануне Дня Конституции, мы решили рассказать несколько человеческих историй, чтобы у каждого человека было чувство принадлежности к человечности. Все должны понять ответственность РФ, которая сознательно финансирует терроризм и участвует в пытках, а также осознанно их применяет", - сказал Климкин.

По его словам, с середины октября 2017 года примерно 58 украинцев были арестованы на территории России и временно оккупированного полуострова Крым по политическим мотивам, 32 из них - крымские татары.

В течение 2017 года было по меньшей мере 18 новых задержаний.

В своей резолюции от октября 2017 года Европейский парламент передал список из 47 имен, где называют их де-факто политзаключенными.

Напомним, 12 июня Украина подала в Международный суд ООН меморандум о финансировании терроризма со стороны Российской Федерации.

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Теги публикации: Российская Федерация, Терроризм, Павел Климкин  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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