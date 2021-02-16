"Россия создала прецедент": Енин предупредил об угрозе силового изменения границ в мире
Оккупацией украинского Крыма Россия создала прецедент силового изменения границ, который может быть использован другими странами мира.
Такое мнение заместитель министра иностранных дел Евгений Енин выразил во время форума "Азиатская стратегия в действии. Роль украинско-японского сотрудничества".
По его словам, ситуация в Крыму и на Донбассе является ярким примером политики российского ревизионизма и это говорит о критическом ослаблении веса норм и институтов международного права.
"По большому счету, мы столкнулись с первым силовым вариантом изменения границ после Второй мировой войны. Сегодня мы это наблюдали в Крыму. Где этот прецедент будет использован завтра - мы можем догадываться. Мы знаем об амбициях не только российской стороны относительно силового изменения границ. Я точно знаю, что эти вопросы чрезвычайно волнуют наших японских коллег. Прецеденты берутся именно из Крыма", - сказал Енин.
Он также отметил, что Украину особо волнует факт все большей милитаризации оккупированного полуострова и возможного размещения там ядерного оружия.
"Это не просто качественное и количественное усиление военной группировки РФ на территории временно оккупированного Крыма. Это еще и увеличение операционных возможностей российской военной машины относительно их возможных операций в самых разных театрах военных действий. Речь идет о Персидском заливе, о возможных отдельных операциях в регионах Азии и Средиземноморья", - предупредил Енин.
Кроме этого, заместитель министра отметил угрозу экологической безопасности в Крыму и на Донбассе. Он подчеркнул, что происходит варварское уничтожение природных ресурсов путем пиратской добычи полезных ископаемых на оккупированных территориях.
Заместитель министра добавил, что из-за преступлений России Украина обратилась в международные суды.
Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада просит мировое сообщество усилить санкции против России за аннексию Крыма. Народные депутаты поддержали соответствующий проект постановления №4655.
В конце января Кабинет министров Украины согласовал санкции против российских авиакомпаний за полеты в оккупированный Крым. Теперь на них распространяется запрет на полеты над территорией Украины и транзит ресурсов.