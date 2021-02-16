"Россия создала прецедент": Енин предупредил об угрозе силового изменения границ в мире

Оккупацией украинского Крыма Россия создала прецедент силового изменения границ, который может быть использован другими странами мира.

Такое мнение заместитель министра иностранных дел Евгений Енин выразил во время форума " Азиатская стратегия в действии. Роль украинско-японского сотрудничества ".

По его словам, ситуация в Крыму и на Донбассе является ярким примером политики российского ревизионизма и это говорит о критическом ослаблении веса норм и институтов международного права.

"По большому счету, мы столкнулись с первым силовым вариантом изменения границ после Второй мировой войны. Сегодня мы это наблюдали в Крыму. Где этот прецедент будет использован завтра - мы можем догадываться. Мы знаем об амбициях не только российской стороны относительно силового изменения границ. Я точно знаю, что эти вопросы чрезвычайно волнуют наших японских коллег. Прецеденты берутся именно из Крыма", - сказал Енин.

Он также отметил, что Украину особо волнует факт все большей милитаризации оккупированного полуострова и возможного размещения там ядерного оружия.

"Это не просто качественное и количественное усиление военной группировки РФ на территории временно оккупированного Крыма. Это еще и увеличение операционных возможностей российской военной машины относительно их возможных операций в самых разных театрах военных действий. Речь идет о Персидском заливе, о возможных отдельных операциях в регионах Азии и Средиземноморья", - предупредил Енин.

Кроме этого, заместитель министра отметил угрозу экологической безопасности в Крыму и на Донбассе. Он подчеркнул, что происходит варварское уничтожение природных ресурсов путем пиратской добычи полезных ископаемых на оккупированных территориях.

Заместитель министра добавил, что из-за преступлений России Украина обратилась в международные суды.