"Росія створила прецедент": Єнін попередив про загрозу силової зміни кордонів у світі
Окупацією українського Криму Росія створила прецедент силової зміни кордонів, який може бути використано іншими країнами світу.
Таку думку заступник міністра закордонних справ Євген Єнін висловив під час форум "Азійська стратегія в дії. Роль українсько-японської співпраці".
За його словами, ситуація в Криму і на Донбасі є яскравим прикладом політики російського ревізіонізму і це говорить про критичне ослаблення ваги норм та інститутів міжнародного права.
"За великим рахунком, ми стикнулися з першим силовим варіантом зміни кордонів після Другої світової війни. Сьогодні ми це спостерігали в Криму. Де цей прецедент буде використано завтра - ми можемо здогадуватися. Ми знаємо про амбіції не лише російської сторони щодо силової зміни кордонів. Я точно знаю, що ці питання надзвичайно хвилюють наших японських колег. Прецеденти беруться саме з Криму", - сказав Єнін.
Він також наголосив, що Україну особливо хвилює факт дедалі більшої мілітаризації окупованого півострова і можливого розміщення там ядерної зброї.
"Це не просто якісне і кількісне посилення військового угруповання РФ на території тимчасово окупованого Криму. Це ще й збільшення операційних можливостей російської військової машини щодо їхніх можливих операцій у самих різних театрах військових дій. Йдеться про Перську затоку, про можливі окремі операції в регіонах Азії і Середземномор’я", - попередив Єнін.
Окрім цього, заступник міністра відзначив загрозу екологічній безпеці в Криму і на Донбасі. Він підкреслив, що відбувається варварське знищення природних ресурсів шляхом піратського видобутку корисних копалин на окупованих територіях.
Заступник міністра додав, що через злочини Росії Україна звернулася до міжнародних судів.
Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада просить світову спільноту посилити санкції проти Росії за анексію Криму. Народні депутати підтримали відповідний проект постанови №4655.
Наприкінці січня Кабінет міністрів України погодив санкції проти російських авіакомпаній за польоти в окупований Крим. Тепер на них поширюється заборона на польоти над територією України й транзит ресурсів.