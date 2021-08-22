ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия создает искусственный дефицит газа для запуска "Северного потока-2", - Витренко

Новина українською →
Украина, Воскресенье 22 августа 2021 18:27
Россия создает искусственный дефицит газа для запуска "Северного потока-2", - Витренко Фото: глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

Глава "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко заявил, что "Газпром" создает искусственный дефицит газа, чтобы Европа разрешила запустить "Северный поток-2". По его словам, это шантаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Витренко в эфире "Украина 24".

"Есть реальная проблема с тем, что "Газпром" гораздо меньше газа сейчас поставляет в Европу и это приводит к рекордному увеличению цен в Европе. Если в прошлом году "Газпром" забронировал для транзита 65 млрд через Украину, то в этом году только 40. Они фактически таким образом шантажируют Европу и говорят: "Смотрите, мы создаем искусственный дефицит газа, если вы не дадите нам запустить "Северный поток-2", то в соответствии сделаем так, что вам зимой не будет хватать газа", - заявил он.

По словам Витренко, Россия использует газ как геополитическое оружие.

"Мы говорим, что это шантаж. Они используются газ как геополитическую оружие, следствием чего должны быть санкции", - добавил он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Юрий Витренко Транзит газа Северный поток-2
NEWS
На Донбассе в результате обстрелов погиб военный
На Донбассе в результате обстрелов погиб военный
DAILY
Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского