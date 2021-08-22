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Росія створює штучний дефіцит газу для запуску "Північного потоку-2", - Вітренко

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Україна, Неділя 22 серпня 2021 18:27
Росія створює штучний дефіцит газу для запуску "Північного потоку-2", - Вітренко Фото: голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

Глава "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко заявив, що "Газпром" створює штучний дефіцит газу, щоб Європа дозволила запустити "Північний потік-2". За його словами, це шантаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Заява Вітренко в ефірі "Україна 24".

"Є реальна проблема з тим, що "Газпром" набагато менше газу зараз поставляє в Європу і це призводить до рекордного збільшення цін в Європі. Якщо минулого року "Газпром" забронював для транзиту 65 млрд через Україну, то цього року тільки 40. Вони фактично таким чином шантажують Європу і кажуть: "Дивіться, ми створюємо штучний дефіцит газу, якщо ви не дасте нам запустити "Північний потік-2", то відповідно зробимо так, що вам взимку не буде вистачати газу", - заявив він.

За словами Вітренко, Росія використовує газ як геополітичну зброю.

"Ми говоримо, що це шантаж. Вони використовуються газ як геополітичну зброю, наслідком чого мають бути санкції", - додав він.

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Юрій Вітренко Транзит газу Північний потік-2
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