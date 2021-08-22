Росія створює штучний дефіцит газу для запуску "Північного потоку-2", - Вітренко

"Є реальна проблема з тим, що "Газпром" набагато менше газу зараз поставляє в Європу і це призводить до рекордного збільшення цін в Європі. Якщо минулого року "Газпром" забронював для транзиту 65 млрд через Україну, то цього року тільки 40. Вони фактично таким чином шантажують Європу і кажуть: "Дивіться, ми створюємо штучний дефіцит газу, якщо ви не дасте нам запустити "Північний потік-2", то відповідно зробимо так, що вам взимку не буде вистачати газу", - заявив він.

За словами Вітренко, Росія використовує газ як геополітичну зброю.

"Ми говоримо, що це шантаж. Вони використовуються газ як геополітичну зброю, наслідком чого мають бути санкції", - додав він.