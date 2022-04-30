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Россия сосредоточила в Черном море около 20 крылатых ракет, - Минобороны

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Киев, Суббота 30 апреля 2022 16:57
Россия сосредоточила в Черном море около 20 крылатых ракет, - Минобороны Фото: спикер Минобороны Александр Мотузяник (armyinform.com.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия сосредоточила в акваториях Черного моря три носителя крылатых ракет типа "Калибр". Их суммарный залп составляет около 20 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Минобороны Александра Мотузяника.

Россия не прекращает ракетные и авиационные бомбардировки украинских населенных пунктов. Для поражения объектов в Харьковской и Донецкой области оккупанты выполнили не менее 30 самолето-вылетов.

Кроме того, враг совершил еще 32 самолето-вылета дальними бомбардировщиками, из которых как минимум 8 атаковали Мариуполь.

Также в Минобороны предупредили о возможных ракетных ударах с Черного моря.

"В акватории Черного моря сейчас находится три носителя крылатых ракет подводных лодок типа "Калибр". Их суммарный ракетный залп составляет до 20 ракет", - отметил Мотузяник.

Напомним, что с начала войны Россия выпустила по Украине 1300 ракет. Это стоило РФ по меньшей мере 7,5 млрд долларов.

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