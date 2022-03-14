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Россия собралась не возвращать взятые в лизинг иностранные самолеты

Автор: Антон Федорцив

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге российских компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Российские авиаперевозчики получили право не возвращать воздушные суда, взятые в лизинг у западных компаний. Теперь они могут получить на них российские сертификаты летной годности.

Российские законодатели решили таким образом сохранить парк самолетов для местных авиакомпаний и эксплуатировать их для внутренних перевозок. Сертификацию воздушных судов будут производить сертификационные центры и испытательные лаборатории. Список требований к ним еще определяется.

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