Росія зібралася не повертати взяті в лізинг іноземні літаки

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про можливість реєстрації прав на іноземні літаки, які перебувають у лізингу російських компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на ТАСС .

Російські авіаперевізники отримали право не повертати повітряні судна, взяті в лізинг у західних компаній. Тепер вони можуть отримати на них російські сертифікати льотної придатності.

Російські законодавці вирішили в такий спосіб зберегти парк літаків для місцевих авіакомпаній та експлуатувати їх для внутрішніх перевезень. Сертифікацію повітряних суден проводитимуть сертифікаційні центри та випробувальні лабораторії. Список вимог до них ще визначається.