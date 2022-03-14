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Росія зібралася не повертати взяті в лізинг іноземні літаки

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Понеділок 14 березня 2022 13:19
Росія зібралася не повертати взяті в лізинг іноземні літаки Фото: Літаки "Аерофлоту" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про можливість реєстрації прав на іноземні літаки, які перебувають у лізингу російських компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Російські авіаперевізники отримали право не повертати повітряні судна, взяті в лізинг у західних компаній. Тепер вони можуть отримати на них російські сертифікати льотної придатності.

Російські законодавці вирішили в такий спосіб зберегти парк літаків для місцевих авіакомпаній та експлуатувати їх для внутрішніх перевезень. Сертифікацію повітряних суден проводитимуть сертифікаційні центри та випробувальні лабораторії. Список вимог до них ще визначається.

До слова, шинний гігант Bridgestone зупинив виробництво на російській території та ввезення продукції до РФ.

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