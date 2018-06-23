Россия не собирается выводить войска из Молдовы, - МИД РФ

Россия назвала военное присутствие в Приднестровье "гарантией мира"

Российская Федерация (ФР) назвала "провокационным вбросом" резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о выводе войск РФ с территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики . Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве заявили, что вмешательство российских войск в 1992 году предотвратило "кровопролитие на Днестре".

"И по сей день российский военный контингент остается гарантом мира и стабильности в Приднестровье. Принятие же резолюции может подорвать хрупкий прогресс, который наметился в последние месяцы на треке приднестровского урегулирования", - отметили в МИД.

Также отметили, что в самом "руководстве Республики Молдова нет единства относительно указанной резолюции". В МИД России назвали инициативу "рекламно-пропагандистским шагом политических деятелей в Кишиневе", которые пытаются разжечь антироссийские настроения и "заработать очки перед парламентскими выборами".

Напомним, 22 июня 2018 года Генассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск с территории Республики Молдова.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак во время встречи с министром обороны Молдовы Еудженом Стурзою заявил, что российские группировки, которые находятся на территории Приднестровья и в целом на юго-западном направлении, является угрозой и для Украины, и для Молдовы.