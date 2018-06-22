Генасамблея ООН схвалила резолюцію про виведення військ РФ з Молдови

Україна вітає таке рішення Генасамблеї ООН

Генасамблея ООН схвалила резолюцію про виведення російських військ з території Республіки Молдова. Про це повідомляє прес-служба Постійного представництва України при ООН.

Ухвалення резолюції прокоментував Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

"Україна як один із співавторів вітає схвалення резолюції Генеральної асамблеї ООН про повне та безумовне виведення іноземних військ з території Республіки Молдова. Йдеться про вимогу до Росії вивести її війська з регіону Придністров'я, які знаходяться там без дозволу офіційної влади та всупереч конституції Молдови", - повідомив він.

Зазначається, що українська сторона виступає за відновлення суверенітету і територіальної цілісності Молдови.

Генеральна Асамблея #ООН щойно схвалила резолюцію про виведення російських військ з території Республіки #Молдова.



Коментар Постійного представника України Володимира Єльченка pic.twitter.com/tYEZ0DKnQy — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 22 червня 2018 р.

Нагадаємо, 11 червня міністр оборони України Степан Полторак під час зустрічі із міністром оборони Молдови Еудженом Стурзою заявив, що російські угрупування, котрі знаходяться на території Придністров’я та в цілому на південно-західному напрямку, є загрозою і для України, і для Молдови.