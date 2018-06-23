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Росія не збирається виводити війська з Молдови, - МЗС РФ

НовиниСуспільство    23.06.2018 - 21:07
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Росія назвала військову присутність у Придністров'ї "гарантією миру"

Російська Федерація (ФР) назвала "провокаційним викидом" резолюцію Генеральної асамблеї ООН про виведення військ РФ з території невизнаної Придністровської Молдовської Республіки . Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ РФ.

У відомстві заявили, що втручання російських військ у 1992 році запобігло "кровопролиттю на Дністрі".

"І донині російський військовий контингент залишається гарантом миру і стабільності в Придністров'ї. Ухвалення ж резолюції може підірвати крихкий прогрес, який намітився в останні місяці на треку придністровського врегулювання", - зазначили в МЗС.

Також зазначили, що у самому "керівництві Республіки Молдова немає єдності щодо вказаної резолюції". В МЗС Росії назвали ініціативу "рекламно-пропагандистським кроком політичних діячів у Кишиневі", котрі намагаються розпалити антиросійські настрої та "заробити очки перед парламентськими виборами".

Нагадаємо, 22 червня 2018 року Генасамблея ООН схвалила резолюцію про виведення російських військ з території Республіки Молдова.

Раніше міністр оборони України Степан Полторак під час зустрічі із міністром оборони Молдови Еудженом Стурзою заявив, що російські угрупування, котрі знаходяться на території Придністров’я та в цілому на південно-західному напрямку, є загрозою і для України, і для Молдови. 

МЗС України розкритикував провокації російських військ у Придністров'ї Угрупування РФ у Придністров'ї загрожують як Україні, так і Молдові, - Полторак
Теги публікації: Приднестровье  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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