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Когда Россия снизит интенсивность ракетных ударов: ответ МВД

Фото: советник главы МВД Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Наталья Юрченко

Россия не сможет достаточно длительный срок массово обстреливать Украину ракетами. Интенсивность ударов может уменьшиться через один-два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Вадима Денисенко в эфире телемарафона.

Он отметил, что Россия изменила стратегию войны и усилила обстрелы гражданской инфраструктуры. Денисенко считает, что операцией де-факто руководит сам глава Кремля Владимир Путин.

По его прогнозам, враг может еще в течение двух месяцев совершать массовые ракетные удары, однако российские запасы заканчиваются.

"И косвенно об этом говорит то, что они (россияне, - ред.) начали просить снаряды в Беларуси, и 20 вагонов со снарядами позавчера уехали из Беларуси на территорию РФ", - отметил Денисенко.

Также он напомнил, что важным фактором являются санкции, которые ограничивают производство ракет в России. Военно-промышленный комплекс РФ на 80% зависит от импортных микросхем, которые невозможно заменить.

"Сейчас россияне фактически не имеют возможности производить ничего нового из-за отсутствия электроники. На поверхности это, конечно, авто и фактически остановка всего автопрома. Для нас важнее то, что они фактически не могут производить новые ракеты, ни новое оборудование", - объяснил советник министра.

Однако Денисенко в то же время предупредил, что, пока РФ имеет запасы, ракеты будут бить по территории Украины. Он считает, что для защиты нужно строить эшелонную систему обороны и иметь достаточно техники.

Напомним, что украинские защитники выбили российских оккупантов с острова Змеиный в Черном море.

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