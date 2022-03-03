Россия снизила темп и не стягивает дополнительные войска, - Пентагон

По данным Пентагона, российские войска потеряли темп в последние сутки. Пока это не значит, что в их распоряжении не осталось сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Кроме того, по информации Пентагона, Россия не стягивает никакие дополнительные войска, чтобы привлечь их к войне против Украины.

Признаков подготовки Беларуси к нападению не видно. В ведомстве отметили, что ВСУ сохраняют значительную часть боевого потенциала.