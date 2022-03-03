RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росія знизила темп і не стягує додаткові війська, - Пентагон

Автор: Артур Родивилов

За даними Пентагону, російські війська втратили темп в останню добу. Поки це не означає, що в їхньому розпорядженні не залишилося сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Крім того, за інформацією Пентагону, Росія не стягує ніякі додаткові війська, щоб залучити їх до операції проти України.

Ознак підготовки Білорусі до нападу не видно. У відомстві зазначили, що ЗСУ зберігають значну частину бойового потенціалу.

Раніше повідомлялося, що полонений окупант розповів про вказівки з Росії - мовляв, обіцяли капітуляцію і швидку перемогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України