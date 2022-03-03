Росія знизила темп і не стягує додаткові війська, - Пентагон

За даними Пентагону, російські війська втратили темп в останню добу. Поки це не означає, що в їхньому розпорядженні не залишилося сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Крім того, за інформацією Пентагону, Росія не стягує ніякі додаткові війська, щоб залучити їх до операції проти України.

Ознак підготовки Білорусі до нападу не видно. У відомстві зазначили, що ЗСУ зберігають значну частину бойового потенціалу.