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Росія знизила темп і не стягує додаткові війська, - Пентагон

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Вашингтон, Четвер 03 березня 2022 01:07
Росія знизила темп і не стягує додаткові війська, - Пентагон Фото: Росія знизила темп і не стягує додаткові війська (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

За даними Пентагону, російські війська втратили темп в останню добу. Поки це не означає, що в їхньому розпорядженні не залишилося сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Крім того, за інформацією Пентагону, Росія не стягує ніякі додаткові війська, щоб залучити їх до операції проти України.

Ознак підготовки Білорусі до нападу не видно. У відомстві зазначили, що ЗСУ зберігають значну частину бойового потенціалу.

Раніше повідомлялося, що полонений окупант розповів про вказівки з Росії - мовляв, обіцяли капітуляцію і швидку перемогу.

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