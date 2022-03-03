Росія знизила темп і не стягує додаткові війська, - Пентагон
Фото: Росія знизила темп і не стягує додаткові війська (Getty Images)
За даними Пентагону, російські війська втратили темп в останню добу. Поки це не означає, що в їхньому розпорядженні не залишилося сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Крім того, за інформацією Пентагону, Росія не стягує ніякі додаткові війська, щоб залучити їх до операції проти України.
Ознак підготовки Білорусі до нападу не видно. У відомстві зазначили, що ЗСУ зберігають значну частину бойового потенціалу.
Раніше повідомлялося, що полонений окупант розповів про вказівки з Росії - мовляв, обіцяли капітуляцію і швидку перемогу.
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