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Россия не смогла захватить Украину и готовит фейковые "референдумы", - разведка

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Среда 13 июля 2022 12:46
Россия не смогла захватить Украину и готовит фейковые "референдумы", - разведка Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

России не удалось достичь свои главной цели - захватить всю Украину. Кремль готовится провести фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

"Мы четко видим и имеем информацию о том, что и в законодательном органе России, и в правительстве, и в других структурах сейчас активно прорабатываются все вопросы, которые связаны с возможной интеграцией временно оккупированных территорий к России - в политическом плане, экономическом и территориальном. Как это будет происходить, мы посмотрим ближе к осени. 11 сентября - это единый день голосования", - заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Скибицкий добавил, что оживление мероприятий по аннексии временно оккупированных территорий в Донецкой, Херсонской и Луганской областях также является частью подготовки к проведению фейковых "референдумов". В то же время Россия готовит законодательные инициативы, которые упростят процедуру получения гражданства и присоединения территорий к ее составу.

Касаемо мобилизации, как отметил Скибицкий, ее могут объявить после того, как Россия объявит войну, однако глава Кремля Владимир Путин отказывается признавать "военную операцию" полномасштабным вторжением.

"И не только на территории Луганской и Донецкой областей, как он говорил, а это полномасштабная война против украинского государства, против украинского народа",- добавил представитель разведки.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным разведки, 11 сентября Россия готовится провести "референдумы" на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

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