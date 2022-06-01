Россия не смогла выплатить проценты по своим гособлигациям, - Bloomberg

Россия нарушила обязательства по выплате процентов по своим долговым обязательствам на сумму 1,9 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на агенство Bloomberg .

Как информирует агентство, указанная сумма должна была быть включена в выплату по российским гособлигациям, осуществленную в начале прошлого месяца. По информации Bloomberg, размер страховых выплат держателям российских облигаций может составить 3,2 млрд долларов.

Bloomberg подчеркивает, что размер скопившихся процентных выплат и тот факт, что основной платеж уже был совершен, означают, что постановление Комитета по анализу кредитных деривативов не вызовет более широкого дефолта по российским гособлигациям.