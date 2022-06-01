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Росія не змогла виплатити відсотки за своїми держоблігаціями, - Bloomberg

Фото: Володимир Зеленський (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росія порушила зобов'язання з виплати відсотків за своїми борговими зобов'язаннями на суму 1,9 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенство Bloomberg.

Як інформує агентство, зазначена сума повинна була бути включена в виплату за російськими держоблігаціями, здійснену на початку минулого місяця. За інформацією Bloomberg, розмір страхових виплат власникам російських облігацій може скласти 3,2 млрд доларів.

Bloomberg підкреслює, що розмір накопичених процентних виплат і той факт, що основний платіж вже був здійснений, означають, що постанова Комітету з аналізу кредитних деривативів не викличе більш широкого дефолту за російськими держоблігаціями.

Нагадаємо, економіці Росії буде потрібно десять років на те, щоб відновитися до рівня 2021 року після вторгнення в Україну і наступних західних санкцій. Аналітики S&P Global Market Intelligence прогнозують, що Україна відновиться за п'ять років.

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Російська Федерація