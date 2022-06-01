Россия не смогла выплатить проценты по своим гособлигациям, - Bloomberg
Россия нарушила обязательства по выплате процентов по своим долговым обязательствам на сумму 1,9 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на агенство Bloomberg.
Как информирует агентство, указанная сумма должна была быть включена в выплату по российским гособлигациям, осуществленную в начале прошлого месяца. По информации Bloomberg, размер страховых выплат держателям российских облигаций может составить 3,2 млрд долларов.
Bloomberg подчеркивает, что размер скопившихся процентных выплат и тот факт, что основной платеж уже был совершен, означают, что постановление Комитета по анализу кредитных деривативов не вызовет более широкого дефолта по российским гособлигациям.
Напомним, экономике России потребуется десять лет на то, чтобы восстановиться до уровня 2021 года после вторжения в Украину и последовавших западных санкций. Аналитики S&P Global Market Intelligence прогнозируют, что Украина восстановится за пять лет.
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