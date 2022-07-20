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Россия не смогла полностью оккупировать Луганскую область, - Гайдай

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Среда 20 июля 2022 16:32
Россия не смогла полностью оккупировать Луганскую область, - Гайдай Фото: Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА (t.me/dom_channel)
Автор: РБК-Украина

За почти 5 месяцев активных наступательных действий Россия так и не смогла полностью оккупировать Луганскую область. Оборону до сих пор держат два населенных пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Чиновник отметил, что сейчас захватчики готовятся к псевдореферендуму о "присоединении" Луганской области в пределах ее админграниц к РФ.

"Россияне врут, что вся Луганская область уже оккупирована, поэтому из-за страха контрнаступления, пытаются быстро провести выборы без выбора, потому что это позволит заявить, что Украина напала на Россию и объявить общую мобилизацию", - проинформировал Гайдай.

Он подчеркнул, что Луганская область не захвачена полностью, два населенных пункта до сих пор держат оборону. Никто территорий не сдавал.

Глава ОВА также добавил, что всю область ждет деоккупация, нужно верить в Вооруженные силы Украины.

Напомним, ранее Гайдай заявлял, что россияне постоянно пытаются оккупировать Луганскую область, но украинские воины успешно отбивают атаки.

По словам главы ОВА, враг пытается продвинуться из Лисичанска в сторону Бахмута, бросая в бой мобилизованных мужчин из недавно оккупированных городов региона.

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