Росія не змогла повністю окупувати Луганську область, - Гайдай

За майже 5 місяців активних наступальних дій Росія так і не змогла повністю окупувати Луганську область. Оборону досі тримають два населені пункти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram глави Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Посадовець зазначив, що наразі загарбники готуються до псевдореферендуму про "приєднання" Луганської області у межах її адмінкордонів до РФ.

"Росіяни брешуть, що вся Луганська область вже окупована, тому через страх контрнаступу, намагаються швидко провести вибори без вибору, бо це дозволить заявити, що Україна напала на Росію та оголосити загальну мобілізацію", - поінформував Гайдай.

Він наголосив, що Луганська область не захоплена повністю, два населені пункти досі тримають оборону. Ніхто територій не здавав.

Глава ОВА також додав, що на всю область чекає деокупація, потрібно вірити у Збройні сили України.