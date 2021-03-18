UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Россия после слов Байдена отзывает посла. Хочет пересмотреть отношения с США

Автор: РБК-Украина

Российская Федерация после скандальных заявлений президента США Джо Байдена отзывает на консультации посла Анатолия Антонова. Москва намерена пересмотреть отношения с Вашингтоном.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Посол приглашен в Россию для консультаций, для ревизии российско-американских отношений". - заявил Песков.

Также сообщается, что посол должен отправиться в Россию 20 марта.

Напомним, накануне вышло интервью Байдена, в котором он назвал российского президента Владимира Путина убийцей, а также пообещал, что тот ответит за вмешательство в американские выборы. При этом в Белом доме отказались ответить на вопрос, были ли слова президента Байдена метафорой. А также пообещали, что подход нынешней администрации в отношении России будет совсем другим, нежели это было при Дональде Трампе.

У Путина уже резко отреагировали на словам Байдена, назвав их "очень плохими высказываниями". При этом в Кремле не знают, планирует ли сам Путин публично отреагировать на слова американского президента.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ПутинСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден
Читайте также
США отреагировали на отзыв посла Россией
Прогноз погоды