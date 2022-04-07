Россия сконцентрировала свои усилия на востоке Украины, - Минобороны Британии

Развитие наступательных операций на востоке Украины является основным направлением российских вооруженных сил. Российская артиллерия и авиация продолжают наносить удары по линии контроля над Донбассом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.
"Несмотря на переориентацию сил и средств тылового обеспечения для поддержки операций на Донбассе, российские силы, вероятно, продолжат сталкиваться с проблемами морального духа и нехваткой припасов и личного состава", - говорится в сообщении.
Удары России по объектам инфраструктуры внутри Украины, вероятно, направлены на то, чтобы снизить способность Вооруженных сил Украины пополнять запасы и усилить давление на украинское правительство, отмечают в Минобороны Британии.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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