Росія сконцентрувала свої зусилля на сході України, - Міноборони Британії

Розвиток наступальних операцій на сході України є основним напрямком російських збройних сил. Російська артилерія і авіація продовжують наносити удари по лінії контролю над Донбасом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

"Незважаючи на переорієнтацію сил і засобів тилового забезпечення для підтримки операцій на Донбасі, російські сили, ймовірно, продовжать стикатися з проблемами морального духу і нестачею припасів і особового складу", - йдеться в повідомленні.

Удари Росії по об'єктах інфраструктури всередині України, ймовірно, спрямовані на те, щоб знизити здатність Збройних сил України поповнювати запаси і посилити тиск на український уряд, відзначають в Міноборони Британії.