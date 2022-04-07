Росія сконцентрувала свої зусилля на сході України, - Міноборони Британії

Розвиток наступальних операцій на сході України є основним напрямком російських збройних сил. Російська артилерія і авіація продовжують наносити удари по лінії контролю над Донбасом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.
"Незважаючи на переорієнтацію сил і засобів тилового забезпечення для підтримки операцій на Донбасі, російські сили, ймовірно, продовжать стикатися з проблемами морального духу і нестачею припасів і особового складу", - йдеться в повідомленні.
Удари Росії по об'єктах інфраструктури всередині України, ймовірно, спрямовані на те, щоб знизити здатність Збройних сил України поповнювати запаси і посилити тиск на український уряд, відзначають в Міноборони Британії.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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